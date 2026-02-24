Лига чемпионов 2025/2026: расписание матчей на 24 февраля
Сегодня состоятся четыре ответных матча стыкового раунда
Во вторник, 24 февраля, в рамках Лиги чемпионов сезона 2025/2026 запланировано четыре ответных матча стыкового этапа. Об этом сообщает Чемпионат.
К вашему вниманию расписание игрового дня (время — киевское):
19:45 — Атлетико Мадрид (Испания) — Брюгге (Бельгия) (первый матч - 3:3)
22:00 — Байер (Германия) — Олимпиакос (Греция) (первый матч - 2:0)
22:00 — Ньюкасл Юнайтед (Англия) — Карабах (Азербайджан) (первый матч - 6:1)
22:00 — Интер (Италия) — Буде-Глимт (Норвегия) (первый матч - 1:3)
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский Пари Сен-Жермен. В финале предыдущего розыгрыша парижане разгромили Интер со счетом 5:0.
