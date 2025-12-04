Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о перспективах Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Его цитирует f1analytic.com:

Он не может адаптироваться к машине. Он застрял в прошлом — это нормально для возрастного гонщика.

Мой прогноз? Это сложно и больше не решается. Берман должен получить шанс в Ferrari в следующем году.