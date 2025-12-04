«Это больше не решается…» Шумахер назвал главную проблему Хэмилтона в Ferrari
Ральф считает, что в итальянской команде в следующем сезоне могут произойти изменения
около 2 часов назад
Фото: Ferrari
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о перспективах Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Его цитирует f1analytic.com:
Он не может адаптироваться к машине. Он застрял в прошлом — это нормально для возрастного гонщика.
Мой прогноз? Это сложно и больше не решается. Берман должен получить шанс в Ferrari в следующем году.
Напомним, что чемпион Формулы-1 определится на финальной гонке в Абу-Даби.