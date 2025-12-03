Хэмилтон назвал болид Ferrari худшим в своей карьере
Британец планирует продолжить сотрудничество с командой
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
40-летний британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, планирует ли он оставаться в составе итальянской команды в сезоне-2026. Слова приводит портал Sportskeeda.
Хэмилтон отметил, что нынешняя машина была одной из худших в его карьере:
Я в восторге от нового болида, ведь тот, на котором я выступал в этом сезоне, был худшим, что я когда-либо пилотировал. Возможно, поколение машин 2009 года тоже было слабым, но по крайней мере тогда у нас было лучшее сцепление с трассой и лучшие шины.
В общем зачете Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея 152 очка.
