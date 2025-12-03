Денис Седашов

40-летний британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, планирует ли он оставаться в составе итальянской команды в сезоне-2026. Слова приводит портал Sportskeeda.

Хэмилтон отметил, что нынешняя машина была одной из худших в его карьере:

Я в восторге от нового болида, ведь тот, на котором я выступал в этом сезоне, был худшим, что я когда-либо пилотировал. Возможно, поколение машин 2009 года тоже было слабым, но по крайней мере тогда у нас было лучшее сцепление с трассой и лучшие шины. Льюис Хэмилтон

В общем зачете Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея 152 очка.

