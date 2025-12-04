Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился ожиданиями от сезона-2026 на фоне неудачного завершения итальянской командой 2025 года из-за концентрации на болиде новой спецификации. Монегаска цитирует f1analytic.com:

Влияние огромное, и поэтому вторая половина сезона не стала неожиданностью. Я очень надеюсь, что это окупится в следующем году.

Очевидно, это было сделано с целью усерднее работать над следующей машиной, сконцентрировав все наши ресурсы и пытаясь предугадать будущее. Я искренне верю, что такая жертва принесет свои плоды.