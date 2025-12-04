Леклер: «Надеюсь, что такая жертва Ferrari принесет плоды»
Шарль заявил, что команда бросила почти все силы на работу над болидом на следующий сезон
около 3 часов назад
Фото: Ferrari
Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился ожиданиями от сезона-2026 на фоне неудачного завершения итальянской командой 2025 года из-за концентрации на болиде новой спецификации. Монегаска цитирует f1analytic.com:
Влияние огромное, и поэтому вторая половина сезона не стала неожиданностью. Я очень надеюсь, что это окупится в следующем году.
Очевидно, это было сделано с целью усерднее работать над следующей машиной, сконцентрировав все наши ресурсы и пытаясь предугадать будущее. Я искренне верю, что такая жертва принесет свои плоды.
Напомним, что чемпион Формулы-1 определится на финальной гонке в Абу-Даби.
