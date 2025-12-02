Хэмилтон раскритиковал трассу Гран-при Катара: «Одна из худших гонок сезона»
Пилот Ferrari заявил, что Гран-при Катара требует срочных изменений
около 2 часов назад
Семикратный чемпион мира и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон резко раскритиковал трассу Гран-при Катара, назвав гонку одной из худших в сезоне. Слова приводит Motorsport Week.
По словам британца, соревнование потеряло всякую интригу из-за ограничения в 25 кругов на одном комплекте шин и отсутствия возможностей для обгонов.
Все останавливались одновременно, не было никакой гибкости. Обгонять практически невозможно — поэтому это одна из худших гонок. Для нас — точно худшая.
Он также рассказал, что еще на брифинге просил увеличить зону DRS, ведь в прошлом году обгонов также не было, однако получил ответ, что это даже не рассматривали. Хэмилтон раскритиковал и слишком длинные пит-стопы — из-за особенностей пит-лейна они занимают около 26 секунд.
Место красивое, принимают прекрасно. Но нужно что-то менять. Смотреть эту гонку, наверное, было неприятно.
