Четырехкратный чемпион мира и пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о подготовке к этапу Формулы-1 в Сингапуре, который пройдет с 3 по 5 октября. Слова приводит пресс-служба команды.

Последние две гонки сложились для нас очень удачно. Команда сделала серьезный прогресс, мы нашли оптимальные настройки болида и движемся в правильном направлении.

Однако те трассы не требовали высокой прижимной силы, а Сингапур существенно отличается и станет настоящим испытанием. Это физически тяжелый этап, где главное — научиться чувствовать себя комфортно в дискомфортных условиях. Это замечательная городская трасса, на которой я еще не побеждал, так что у меня остались незавершенные дела. Нам нужна максимально сильная командная работа.