Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, что всегда сосредоточен на прогрессе. Гонщика Red Bull цитирует f1analytic.com:

Даже когда я побеждаю в Формуле-1 – да, это чудесные выходные, но всегда есть моменты, глядя на которые думаешь: «А что если бы мы попробовали вот это или сделали иначе – было бы лучше? Где найти еще эти доли секунды?» Учиться никогда не прекращаешь. В основе всего – постоянное стремление стать лучше, этот принцип я применяю и к гонщикам, и к команде в целом.

Даже если думаешь: «Все, машиной доволен, мы выполнили отличную работу». Это так, но вопрос остается: «А где найти еще резерв?»