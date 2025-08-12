Денис Седашов

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон имеет действующий контракт с командой Ferrari на сезоны 2025 и 2026 годов с возможностью продления ещё на 2027-й. Об этом сообщает FormulaPassion со ссылкой на материал журналиста La Gazzetta dello Sport Луиджи Перны.

По данным источника, Хэмилтон может пролонгировать соглашение независимо от результатов и даже без согласия итальянской команды. В то же время в Ferrari довольны сотрудничеством с британцем.

На данный момент Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте пилотов, имея на своём счету 109 очков.

Хэмилтон заявил, что сезон в Ferrari — худший в его карьере.