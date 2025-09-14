Ферстаппен ответил на вопрос о лучшем гонщике в истории Формулы-1
Макс не смог определиться
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен дал свой ответ на вопрос о лучшем пилоте в истории Королевы автоспорта. Слова гонщика Red Bull приводит f1analytic.com:
Кто лучший гонщик в истории Формулы-1? Не могу ответить на этот вопрос.
В каждой эпохе было много великих гонщиков. Думаю, важнее просто ценить всех хороших гонщиков, которые когда-либо выступали.
