Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен оценил свои шансы в борьбе за титул в сезоне-2025. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Чтобы оставаться в борьбе за чемпионство, нужно побеждать. Необходимо доминировать. Мы этого не делаем, по крайней мере не на этих выходных. Мы недостаточно догоняем лидеров. Для этого надо было победить в Сингапуре, а мы этого не сделали. Такова реальность. Мы и так потеряли слишком много очков в начале сезона.

Это совершенно очевидно, но мы просто пытаемся смотреть на каждую гонку отдельно. Мы старались сделать все, что могли. Эта трасса по-прежнему не наша любимая, думаю, в том числе и из-за конфигурации машины, однако второе место – это все еще отличный результат.