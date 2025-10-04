Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-При Сингапура. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Последние две гонки были великолепными для команды. Мы действительно добились серьезного прогресса, нашли оптимальные настройки для машины и начали двигаться в правильном направлении.

Обе трассы, где мы выступили хорошо, не требовали высокой прижимной силы, но Сингапур очень отличается и станет настоящим испытанием для нас. Это сложная трасса для гонщиков в физическом плане, суть заключается в том, чтобы почувствовать себя комфортно в некомфортных условиях. Это классная уличная трасса, где я никогда не побеждал, поэтому, скажем так, остались незавершенные дела. Нам нужна сильная команда.