Олег Шумейко

Советник Red Bull Хельмут Марко выразил надежду в интервью oe24.at, что после успешных выступлений Макса Ферстаппена на Гран-При Италии и Азербайджана нидерландец может побороться за титул в сезоне-2025:

С победой в Баку надежда возродилась. Хельмут Марко

Отметим, что лидером личного зачета на данный момент является пилот McLaren Оскар Пиастри, в активе которого 324 очка. За 7 гонок до завершения сезона Ферстаппен уступает австралийцу 69 зачетных пунктов.

