Советник Red Bull: «С победой в Баку надежда на чемпионство Ферстаппена возродилась
Макса от лидера Пиастри отделяют 69 очков
около 2 часов назад
Фото: Формула-1
Советник Red Bull Хельмут Марко выразил надежду в интервью oe24.at, что после успешных выступлений Макса Ферстаппена на Гран-При Италии и Азербайджана нидерландец может побороться за титул в сезоне-2025:
С победой в Баку надежда возродилась.
Отметим, что лидером личного зачета на данный момент является пилот McLaren Оскар Пиастри, в активе которого 324 очка. За 7 гонок до завершения сезона Ферстаппен уступает австралийцу 69 зачетных пунктов.
