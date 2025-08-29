Интрига в Формуле-1: Ферстаппен и Вольф провели обед вместе на Сардинии
Пилот Red Bull подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с боссом Mercedes
39 минут назад
Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира Формулы-1, признался, что провел обед в компании руководителя Mercedes Тото Вольфа во время пребывания на Сардинии. Слова приводит ESPN.
В этом нет никакой тайны. Я даже обедал с Тото и его семьей и считаю, что это абсолютно нормально. Мы вообще не говорили о делах в Формуле-1 — это просто жизнь. Случайно получилось так, что мы остановились в одном месте, поэтому наши пути пересеклись. Но иногда бывает, что вы встречаетесь с людьми и поддерживаете хорошие отношения. Думаю, это замечательно, ведь в жизни есть что-то большее, чем только конкуренция.
