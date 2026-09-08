Денис Седашов

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен в текущем сезоне 2026 года пока не одержал ни одной победы.

Пилот признал, что болид RB22 на данный момент не позволяет бороться за первые места, однако подчеркнул, что не собирается сдаваться. Слова приводит RacingNews365.

Никогда не скажу, что смирился с фактом, что могу не выиграть ни одного Гран-при в этом сезоне, иначе я буду очень разочаровываться каждые выходные. Каждый раз, когда я сажусь в машину, я выкладываюсь по максимуму, и, если появляется возможность, я обязательно ей пользуюсь. Но сейчас, судя по ситуации, эта возможность не очень велика. Макс Ферстаппен

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