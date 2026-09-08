Павел Василенко

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не попал в заявку мадридского клуба на матч первого тура Лиги чемпионов против миланского Интера.

Официально причины отсутствия украинца в составе команды не сообщались. В то же время накануне появилась информация, что Лунин пропустил плановую тренировку Реала из-за заболевания гриппом. Именно проблемы со здоровьем могут быть причиной того, что вратарь остался вне заявки на важный еврокубковый поединок.

В текущем сезоне Андрей еще не участвовал в официальных матчах Реала. Украинский вратарь продолжает ждать своего первого выхода на поле, однако старт Лиги чемпионов ему придется пропустить.

Контракт Лунина с мадридским клубом действует до 30 июня 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость украинского голкипера оценивается в 12 миллионов евро.

Матч Реал – Интер состоится в среду, 8 сентября. Стартовый свисток на «Бернабеу» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.