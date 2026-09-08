Кривбасс победил Олимпию и стал первым участником 1/8 финала Кубка Украины
Криворожская команда победила любителей
Фото - ФК Кривбасс
Состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором любительская команда Олимпия Савинцы на своем поле принимала Кривбасс.
Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0.
Таким образом, криворожская команда стала первым участником 1/8 финала Кубка Украины.
Действующим обладателем трофея является Динамо, которое в прошлом сезоне в финальном поединке обыграло ФК Чернигов (3:1).
Рекордсменом по количеству побед в турнире является Шахтер, который триумфовал в Кубке Украины 15 раз.
Кубок Украины, 1/16 финала
Олимпия – Кривбасс – 0:2
Голы: Ривас, 30, Куиса, 90+2.