Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен оценил новый вид Королевы автоспорта после изменения технического регламента. Гонщика Red Bull цитирует f1analytic.com:

Машина имеет меньше сцепления и гораздо быстрее ускоряется на выходе из поворотов. Из-за того, что прижимная сила теперь генерируется иначе – меньше через днище, – болид чаще скользит.

Слово, которым можно описать весь следующий год, это «менеджмент». Вероятно, это моя наименее любимая эпоха. Это не приносит особого удовлетворения. Это не Формула-1 в чистом виде. Но когда я сажусь в кокпит, я всегда отдаю всего себя, ведь люди, которые создали эту машину и двигатель с нуля, проделали невероятную работу.