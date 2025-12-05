Пилот Racing Bulls Исаак Хаджар высказался о присоединении к Red Bull в сезоне-2026. Француза цитирует f1analytic.com:

Очень благодарен Red Bull за предоставленную мне возможность и доверие участвовать в гонках на высшем уровне Формулы-1. После всей тяжелой работы, которую я проделал с момента прихода в юниорскую команду, это очень большая награда. За всю мою карьеру у меня было много взлетов и падений, они продолжали верить в меня и поддерживать.

Этот год с Racing Bulls был просто потрясающим, я многому научился и впервые поднялся на подиум. Чувствую, что стал гораздо лучше как гонщик и как личность благодаря поддержке команды. Готов перейти в Red Bull. Счастлив и горд, что они чувствуют то же самое. Это потрясающий шаг, работать с лучшими и учиться у Макса – это то, чего я не могу дождаться.