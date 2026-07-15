Лидер Red Bull и четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от будущего Гран-при Бельгии, который примет легендарный автодром в Спа.

Нидерландский гонщик рассказал о работе на симуляторе после непростого уик-энда в Сильверстоуне, оценил технические вызовы бельгийской трассы и анонсировал особый дизайн своего шлема для этого этапа. Слова приводит пресс-служба команды.

Было чудесно немного отдохнуть. Несмотря на то, что уикенд в Сильверстоуне выдался тяжелым, на прошлой неделе я вернулся на базу и поработал с командой на симуляторе. Спа — моя любимая трасса в календаре, туда всегда приятно возвращаться.

Думаю, в этот раз все усложнится из-за ограничений в управлении энергией на прямых. Тем не менее, мы всегда хорошо здесь выступали, поэтому трудно спрогнозировать, что именно произойдет. Я вернусь в специальном шлеме "оранжевый лев" — это знак уважения к фанатам, которые на протяжении многих лет оказывают мне здесь огромную поддержку.