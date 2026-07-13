Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, поделился мыслями о техническом регламенте.

Британский пилот отметил, что новые правила усложняют понимание процессов как для болельщиков, так и для самих гонщиков, а также негативно влияют на стиль пилотирования. Слова приводит RacingNews365.

Болельщикам действительно трудно полностью понять этот регламент, и нам часто тоже сложно его понять, потому что конечная цель во время пилотирования машины Формулы-1 — выжимать из нее все на пределе. Чем быстрее вы проходите поворот, тем больше времени вы выигрываете по сравнению с другими.

А сейчас, из-за того что у нас ограниченное количество заряда батареи, мы постоянно заряжаем ее, когда не жмем на газ, что в итоге дает скорость. Бонусом этого года у нас меньше заряда, потому что они убрали MGU-H, который у нас был в прошлом году, что немного сбивает с толку. Так что, по сути, если вы проходите высокоскоростной участок на полном газу, если вы более агрессивны, рискуете и проходите поворот быстрее, вы страдаете затем от нехватки скорости, потому что недостаточно зарядили батарею.