Хэмилтон выиграл спринт-квалификацию Гран-при Великобритании
Второе время показал Антонелли, а третье — Ферстаппен
около 1 часа назадПодписаться в
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации к спринту на домашнем Гран-при Великобритании. В финальном сегменте британский гонщик показал время 1:28,376.
Ближайшего преследователя — Кими Антонелли из Mercedes — Хэмилтон опередил на 0,011 секунды. Третий результат продемонстрировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Главный заезд этапа в Сильверстоуне состоится 5 июля.
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