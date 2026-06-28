Пилот команды Mercedes Джордж Расселл прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии. Британский гонщик отметил прогресс своего коллектива, а также признался, что гонка на автодроме в Шпильберге оказалась сложной с психологической точки зрения из-за высокого темпа соперников и раннего финального пит-стопа.

Невероятно снова оказаться на вершине подиума. С последнего раза прошло немало времени. Команда проделала огромную работу, чтобы вернуть нас на нужный путь. Сегодня Макс и Red Bull были очень быстрыми, нужно отдать им должное. Мне пришлось атаковать на каждом круге. Кими невероятно конкурентоспособен весь сезон, поэтому приходилось постоянно следить за временем.

Мы довольно рано провели финальный пит-стоп, так что конец гонки был долгим. Тяжелые гонки проверяют тебя психологически, и в эти выходные мне нужно было напомнить себе, что я способен выдержать такое давление. Теперь с нетерпением жду этап в Сильверстоуне.