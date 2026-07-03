Свитолина и Костюк сыграют на турнире WTA 500 в Вашингтоне
Соревнования пройдут с 27 июля по 5 августа
33 минуты назадПодписаться в
Украинские теннисистки Элина Свитолина (8 WTA) и Марта Костюк (13 WTA) вошли в заявку на хардовый турнир серии WTA 500 в Вашингтоне (США).
Соревнования пройдут с 27 июля по 5 августа.
Элина Свитолина участвовала в турнире один раз — в 2023 году она остановилась на стадии 1/4 финала. Марта Костюк играла в Вашингтоне дважды, а своего высшего результата достигла также в 2023 году, дойдя до четвертьфинала.
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