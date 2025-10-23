Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул в сезоне-2025. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:

Нужно сфокусироваться на том, чтобы показывать идеальные выступления до конца сезона. Тогда будет шанс (завоевать титул). Нам необходимо сосредоточиться на этом. Только внимание к деталям будет иметь значение (в борьбе за чемпионство).

Я же со своей стороны стараюсь каждые выходные настроить машину как можно лучше, а затем стараюсь не допускать ошибок на трассе.