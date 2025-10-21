«Выступает на высочайшем уровне». Ферстаппен получил комплимент от руководителя Mercedes
Руководитель команды Mercedes отметил выдающийся уровень мастерства гонщика Red Bull
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф после завершения Гран-при США поделился впечатлениями от выступления гонщика Red Bull Макса Ферстаппена. Напомним, что нидерландский пилот одержал победу на этапе в Остине. Слова приводит GPblog.
По словам Вольфа, Ферстаппен демонстрирует чрезвычайный уровень мастерства, а работа австрийской команды впечатляет.
Макс великолепен, не могу сказать, что кто-то другой смог бы показать то же самое. Они полностью переделали машину, сейчас она самая конкурентоспособная. Он стабильно набирает много очков и выступает на высочайшем уровне.
