Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), отреагировал на сомнения Дэвида Хиггинса, промоутера временного обладателя титула WBO в хэвивейте Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), по поводу травмы Александра.

Цитирует Лапина secondsout.com.

«Люди могут говорить о травме Усика, но те, кто близок к боксу, знают цену подготовки на этом уровне. Мы не принимаем решения ради разговоров, мы принимаем их ради результатов.

Джозеф Паркер опытный и имеет характер, он уже доказал своё мастерство на самом высоком уровне. Для бокса такой бой всегда является плюсом – он захватывающий и привлекает внимание публики. Мы относимся к нему с уважением.

Когда речь идет о великих чемпионах, всегда будут обсуждения последнего боя. Но только время покажет правду. Сегодня Усик имеет силу, желание и свой собственный путь. Мы идем шаг за шагом, и именно дорога напишет будущее.

У каждого есть своё мнение о следующем бое. Мы всегда выбираем путь, который имеет значение для команды и для истории бокса. Предпочтения есть, но главное – правильное время и правильное значение».