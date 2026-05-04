Денис Седашов

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что хотел бы попробовать себя в роли нападающего Интер Майами Лионеля Месси. Об этом четырёхкратный чемпион Формулы-1 рассказал в интервью Bets.

Нидерландец объяснил свой выбор общим игровым стилем (оба спортсмена — левши) и признанием таланта аргентинца:

Якби я бил по мячу, то бил бы левой ногой. Кто лучший левоногий игрок в мире? Месси. Кто бы не хотел быть Месси? Макс Ферстаппен

В настоящее время Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте Формулы-1, имея 26 очков.

