Ферстаппен признался, что хотел бы поменяться жизнью с Месси
Лидер Red Bull признался, что выбрал бы жизнь аргентинца
около 1 часа назад
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что хотел бы попробовать себя в роли нападающего Интер Майами Лионеля Месси. Об этом четырёхкратный чемпион Формулы-1 рассказал в интервью Bets.
Нидерландец объяснил свой выбор общим игровым стилем (оба спортсмена — левши) и признанием таланта аргентинца:
Якби я бил по мячу, то бил бы левой ногой. Кто лучший левоногий игрок в мире? Месси. Кто бы не хотел быть Месси?
В настоящее время Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте Формулы-1, имея 26 очков.
Смертельное шоу в Колумбии. Монстр-трак на полной скорости влетел в зрителей (Видео).
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05