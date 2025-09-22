Дембеле – обладатель Золотого мяча 2025 года
Француз впервые получил престижную награду
39 минут назад
В сезоне 2024/25 вингер Усман Дембеле выиграл с ПСЖ дебютный трофей Лиги чемпионов и стал бронзовым призером Лиги наций со сборной Франции.
В состав фаворитов также входили: Ламин Ямаль (Испания, Барселона), Витинья (Португалия, ПСЖ), Рафинья (Бразилия, Барселона), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид).
Французский футболист выиграл Золотой мяч впервые с 2022 года, когда приз получил Карим Бензема.
Франция сравнялась с Аргентиной с рекордными восемью Золотыми мячами.
Рекордсменом по количеству завоеванных «Золотых мячей» является аргентинский нападающий Лионель Месси, который выигрывал этот приз восемь раз. На втором месте в этом рейтинге с пятью победами находится португальский нападающий Криштиану Роналду.