Ферстаппен: «Мы снова видим свет в конце туннеля»
Успех на Гран-при Азербайджана стал переломным моментом для Red Bull
14 минут назад
Фото: Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на Гран-при Азербайджана. По его словам, успех помог коллективу вернуть уверенность. Слова приводит De Telegraaf.
Мы пережили довольно сложное время, и это никогда не бывает приятно. Но теперь, когда мы снова победили, ситуация выглядит совсем иначе. Атмосфера в команде заметно улучшилась, люди начали смотреть вперед с оптимизмом. Можно сказать, что мы видим свет в конце туннеля, и появляется ощущение, что будущее будет значительно более позитивным.
