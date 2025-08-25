«Нам нужно двигаться вперед». Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам
Пилот призвал фанатов не сдаваться перед трудностями
25 минут назад
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон в социальной сети обратился к болельщикам накануне возобновления сезона после летней паузы.
В своем обращении Хэмилтон поблагодарил за возможность передохнуть и восстановить силы, а также поделился собственными размышлениями.
Я очень благодарен за это время отдыха и восстановления энергии. Много о чём задумался. Каждый из нас сталкивается с различными вызовами — как личными, так и глобальными. Важно принимать свет истины и любви и заботиться о себе, чтобы иметь возможность лучше заботиться о других. Мы не можем отворачиваться от трудностей и должны двигаться вперёд, даже когда это непросто.
