Мужское Евро по волейболу. Украина – Израиль. Видеотрансляция
Начало матча в 19:00 по Киеву
Сборная Украины / Фото - volleyballworld.co
Сегодня, 10 сентября, мужская сборная Украины по волейболу сыграет первый матч в рамках чемпионата Европы-2026.
Наша команда проведет встречу с Израилем, начало – в 19.00. Трансляция будет доступна на Суспільне спорт.
Всего на турнире сыграют 24 национальные сборные, которые разделены на 4 группы. В следующий раунд выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
Украина свои матчи группового этапа проведет в Софии, где сыграет против Болгарии, Польши, Северной Македонии, Португалии и Израиля.
Украинская сборная в четвертый раз подряд сыграет на европейском первенстве, каждый раз команда доходила до плей-офф, лучший результат – четвертьфинал (2023).
Состав сборной Украины на Евро-2026