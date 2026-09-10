Владимир Кириченко

Сегодня, 10 сентября, мужская сборная Украины по волейболу сыграет первый матч в рамках чемпионата Европы-2026.

Наша команда проведет встречу с Израилем, начало – в 19.00. Трансляция будет доступна на Суспільне спорт.

Всего на турнире сыграют 24 национальные сборные, которые разделены на 4 группы. В следующий раунд выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.

Украина свои матчи группового этапа проведет в Софии, где сыграет против Болгарии, Польши, Северной Македонии, Португалии и Израиля.

Украинская сборная в четвертый раз подряд сыграет на европейском первенстве, каждый раз команда доходила до плей-офф, лучший результат – четвертьфинал (2023).

Состав сборной Украины на Евро-2026