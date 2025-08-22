Ферстаппена предупреждают о возможной катастрофе Red Bull в 2026 году
Даннер считает ситуацию для «красных быков» опасной
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер высказался о положении дел в Red Bull. Слова гонщика приводит gpblog.com:
Если вы не знаете, почему сегодня у вас все хорошо, а завтра – катастрофически плохо, то что-то фундаментальное не так.
Именно это делает ситуацию такой опасной. Потому что если эта ошибка носит структурный характер, она может повториться в новом болиде 2026 года.
