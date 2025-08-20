Советник Red Bull Хельмут Марко поделился мыслями о лидере сезона-2025 Оскаре Пиастри. Функционера цитирует f1analytic.com:

Пиастри смел, более стабилен (в выступлениях) и всегда выкладывается на все 100%. И я никогда не видел Оскара таким эмоциональным, как Ландо. Норрис, возможно, быстрее его на трассе, но, как мне кажется, Пиастри все равно окажется впереди.

У Пиастри невероятная карьера. С каждым годом Оскар становится все лучше. В прошлом сезоне у Пиастри были скачки в выступлениях, в зависимости от трассы. Однако сейчас все иначе.

Конечно, Ферстаппен есть Ферстаппен. Пиастри еще предстоит пройти долгий путь. Однако потенциал стать по-настоящему выдающимся гонщиком у него есть.

