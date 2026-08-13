Международная автомобильная федерация (FIA) полностью отменила ограничения для российских и белорусских пилотов. Она разрешила им снова соревноваться под своими флагами и с национальной символикой.

После консультаций WMSC решил пересмотреть чрезвычайные меры FIA и снять ограничения на участие российских и белорусских пилотов, национальных команд, отдельных участников соревнований и официальных лиц, а также ограничения, касающиеся демонстрации национальной символики, цветов, флагов и исполнения гимнов.

Пересмотренный подход к российским и белорусским пилотам, национальным командам, участникам соревнований и официальным лицам: Российским и белорусским пилотам, национальным командам, отдельным участникам соревнований и официальным лицам разрешается участвовать в международных/региональных соревнованиях без каких-либо ограничений. Требование о подписании обязательства о нейтралитете больше не применяется. На международных/региональных соревнованиях разрешено демонстрация российских и белорусских национальных символов, цветов и флагов (на форме, оборудовании и автомобиле), а также исполнение их гимнов. Следующая чрезвычайная мера FIA остается в силе: проведение международных/региональных соревнований на территории России и Беларуси запрещено до дальнейшего уведомления.