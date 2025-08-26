Олег Гончар

Российская компания «Росгонки» обратилась в Высокий суд Лондона с иском против руководства Формулы-1, требуя возмещения долга в размере 50 млн фунтов (около 67,5 млн долларов США) из-за отмены Гран-при России, сообщает The Telegraph.

Иск связан с расторжением контракта на проведение российского этапа в марте 2022 года после начала войны в Украине. Гран-при России проходил в Сочи с 2014 по 2021 год, а в 2023 году планировался переезд на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области. Однако Формула-1 и FIA отменили этап и прекратили сотрудничество с россиянами.

«Росгонки» утверждают, что потратили £50 млн на организацию гонки и требуют возвращения средств с процентами, обвиняя Формулу-1 в нарушении условий контракта.

Ранее гендиректор «Росгонок» Алексей Титов заявлял, что Формула-1 не вернула перечисленные за 2022 год средства из-за санкций, которые блокируют переводы.

