Глава FIA призвал сбалансировать спорт и бизнес в Формуле-1
По словам бен Сулайема, большое количество этапов изнуряет команды
около 9 часов назад
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулаем прокомментировал идею расширения календаря спринтерских гонок в Формуле-1. Слова приводит Motorsport.
С коммерческой точки зрения я понимаю позицию Доменикали, мы часто общаемся. Но всегда учитываю дополнительную нагрузку на команды и персонал. Гонщики и команды и так много времени проводят в дороге, а большое количество гонок изнуряет.
Он подчеркнул, что необходимо найти баланс между спортивным и коммерческим аспектами:
Если полностью сосредоточиться на спорте, можно столкнуться с коммерческими проблемами, и наоборот. Обе стороны должны быть сбалансированы.
