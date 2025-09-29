Гонщик пережил ужасную аварию на NASCAR в Канзасе
Смит врезался в отбойник и перевернулся\
около 4 часов назад
На этапе Hollywood Casino 400 серии NASCAR Cup в Канзасе произошла серьёзная авария с участием Зейна Смита.
В конце гонки его автомобиль после контакта с Джоном Хантером Немечеком врезался в отбойник, перевернулся и проехал по трассе вверх колесами.
К счастью, Смит не пострадал. Гонку приостановили красными флагами для уборки обломков.
