Денис Седашов

На этапе Hollywood Casino 400 серии NASCAR Cup в Канзасе произошла серьёзная авария с участием Зейна Смита.

В конце гонки его автомобиль после контакта с Джоном Хантером Немечеком врезался в отбойник, перевернулся и проехал по трассе вверх колесами.

This camera angle of Zane Smith’s crash just now is absolutely insane.



pic.twitter.com/BAzFV99sCg — Colin Dunlap (@colin_dunlap) September 28, 2025

К счастью, Смит не пострадал. Гонку приостановили красными флагами для уборки обломков.

