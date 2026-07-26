Гран-при Бахрейна-2026 перенесли в Малайзию
Гонка пройдет с 2 по 4 октября
около 2 часов назадПодписаться в
Отмененный из-за военного конфликта на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна сезона-2026 получил новую локацию. Этап Формулы-1 официально пройдет с 2 по 4 октября в Малайзии на автодроме Сепанг.
Официальный аккаунт серии в X прокомментировал такое решение:
Историческое соглашение, которое позволит сохранить проведение Гран-при в этом году. Оно демонстрирует способность Формулы 1 адаптироваться к новым обстоятельствам, а также дальновидность Бахрейна, его приверженность чемпионату и готовность Малайзии содействовать реализации этого решения.
Историческая сделка, которая позволит сохранить проведение Гран-при этого года. Напомним, этап в Бахрейне должен был состояться еще в апреле.
Норрис выиграл Гран-при Венгрии и одержал первую победу в сезоне.
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