«Не могу позволить себе такие выходные»: Хэмилтон раскритиковал свой результат в Бельгии
Британский гонщик также разобрал собственные ошибки во время Гран-при
около 3 часов назадПодписаться в
Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Бельгии, где он финишировал на четвертой позиции. Британский гонщик отметил, что команда демонстрирует хорошую скорость, однако ему необходимо улучшить собственные результаты в квалификациях. Слова приводит FormulaPassion.
Занять четвертое место и при этом показать такой темп, который в целом продемонстрировала команда, действительно вдохновляет. Но я думаю, что нам еще предстоит пройти большой путь. Я не могу позволять себе такие уикенды, учитывая то, что произошло в субботу. Поэтому на следующей неделе мне нужно будет повысить уровень своей концентрации.
Антонелли выиграл Гран-при Бельгии, Хэмилтон сбил механика на пит-стопе.