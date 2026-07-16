Леклер — о возможном переходе Ферстаппена в Ferrari: «Меня это не пугает»
Пилот Ferrari заверил, что не боится соперничества в одной команде
около 2 часов назадПодписаться в
Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился мыслями о потенциальном переходе действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из Red Bull в итальянскую команду. Слова приводит RACE+ в социальной сети Х.
Монегаск отметил, что не боится конкуренции с нидерландцем, поскольку уже имеет опыт выступлений с титулованными напарниками. Леклер также добавил, что их совместное противостояние в одной команде стало бы хорошим завершением истории, которая началась еще в детстве.
Он выдающийся гонщик с четырьмя чемпионскими титулами. К счастью, за свою карьеру мне довелось выступать вместе с очень сильными напарниками — Себом [Феттелем], Карлосом [Сайнсом] и Льюисом [Хэмилтоном], поэтому возможное соседство с Максом в одной команде меня не пугает. Если когда-нибудь так случится, это была бы красивая история, потому что мы начали вместе еще в 2010 году и прошли через все категории картинга плечом к плечу… Так почему бы и нет?
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