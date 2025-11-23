Как дисквалификация лидеров повлияла на борьбу за чемпионство – позиции в личном зачёте после Гран-При Лас-Вегаса
До конца сезона осталось два уикенда
32 минуты назад
Фото: Getty Images
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-При Лас-Вегаса и догнал Оскара Пиастри в личном зачете Формулы-1 сезона-2025.
Помогло лидеру Red Bull и дисквалификация обоих пилотов McLaren. За счет этого отставание нидерландца от Ландо Норриса составляет 24 очка – 366 против 390 зачетных пунктов. Отметим, что до завершения соревновательного года осталось два этапа, на которых можно набрать максимум 58 очков.
В Кубке Конструкторов Mercedes увеличил отрыв от Ferrari до 40 очков: