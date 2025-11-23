Олег Шумейко

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-При Лас-Вегаса и догнал Оскара Пиастри в личном зачете Формулы-1 сезона-2025.

Помогло лидеру Red Bull и дисквалификация обоих пилотов McLaren. За счет этого отставание нидерландца от Ландо Норриса составляет 24 очка – 366 против 390 зачетных пунктов. Отметим, что до завершения соревновательного года осталось два этапа, на которых можно набрать максимум 58 очков.

How the Drivers' Championship looks as we depart Las Vegas... 👀



It's got a lot closer at the top, with Oscar Piastri and Max Verstappen now LEVEL on points! ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3a4LJBGCRG — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

В Кубке Конструкторов Mercedes увеличил отрыв от Ferrari до 40 очков: