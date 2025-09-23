Хэмильтон чуть не погиб в Сильверстоуне из-за возгорания автомобиля
Николас смог быстро выбраться из авто
около 1 часа назад
Британский автогонщик Николас Хэмилтон, брат семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, во время 25-го этапа чемпионата Великобритании среди легковых автомобилей (BTCC) в Сильверстоуне чуть не погиб.
На 18-м круге его автомобиль Cupra Leon внезапно загорелся, сообщает портал Racingnews365.
Николас не получил травм и смог быстро выбраться из машины.
Это был очень неприятный и страшный момент для меня, моей семьи и друзей, когда я начинал воскресенье в Сильверстоуне. На удивление, я оставался спокойным на протяжении всей ситуации, старался уберечь машину от дальнейших повреждений и обеспечить собственную безопасность. Очень горжусь тем, как справился с этим испытанием.
