Хэмилтон о Лас-Вегасе: «Этот уик-энд такой же плохой, как и прошлый»
Британец на Ferrari финишировал десятым
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Семикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на Гран-при Лас-Вегаса, который он завершил на десятом месте.
По словам британца, очередной этап оказался таким же неудачным, как и предыдущие. Motorsport Week цитирует Хэмилтона так:
Сейчас я даже не думаю о своем результате. Этот уик-энд такой же плохой, как и прошлый. Нет смысла повторять то же самое — все остается как было. У меня уже 22 неудачных уик-энда, так что жду еще несколько.
Победу в Гран-при Лас-Вегаса одержал четырехкратный чемпион мира и пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
