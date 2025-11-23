Денис Седашов

Семикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на Гран-при Лас-Вегаса, который он завершил на десятом месте.

По словам британца, очередной этап оказался таким же неудачным, как и предыдущие. Motorsport Week цитирует Хэмилтона так:

Сейчас я даже не думаю о своем результате. Этот уик-энд такой же плохой, как и прошлый. Нет смысла повторять то же самое — все остается как было. У меня уже 22 неудачных уик-энда, так что жду еще несколько. Льюис Хэмилтон

Победу в Гран-при Лас-Вегаса одержал четырехкратный чемпион мира и пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

