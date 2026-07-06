Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис прокомментировал выступление своей команды McLaren на домашнем этапе в Сильверстоуне.

Британец завершил гонку на четвертой позиции, однако остался крайне недоволен поведением своего болида. Слова приводит RacingNews365.

Все, кроме результата, довольно шокирующе. Не знаю, как мы финишировали четвертыми, честно говоря. Большая часть этого сегодня — надежность. Не знал в гонке, что случилось с Кими [Антонелли] и Максом [Ферстаппеном], но большая часть успеха в нынешних условиях — просто не допускать ошибок и надежность машин. Мы справились с этим.

Наш темп был довольно плохим, так что это неприятно. Это не очень приятная машина для пилотирования. [Это] возможно, одна из самых сложных машин, которые я когда-либо пилотировал в Формуле-1. Так что есть много вещей, которые мы должны делать лучше.