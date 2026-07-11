Денис Седашов

Пилот команды Mercedes Джордж Расселл уверен, что его бывший напарник, а ныне гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионское звание.

По словам Расселла, несмотря на скепсис со стороны критиков после прошлых неудач, семикратный чемпион мира вернулся на свой пиковый уровень благодаря полной доверии к новой команде и комфортной работе с болидом.

Льюис Хэмилтон будет бороться за чемпионский титул до конца сезона. Я думаю, что он станет серьезным претендентом на победу в чемпионате. У него, как и раньше, есть все необходимое. Его способность преодолевать трудности вдохновляет меня. После его последнего сезона со мной в Mercedes и того, что произошло с Шарлем Леклером в Ferrari в прошлом году, многие уже списали его со счетов. Сейчас он снова находится в своей лучшей форме. И дело не в том, что однажды утром он вдруг вспомнил, как снова правильно пилотировать машину. Просто теперь для него все сложилось в единую картину. Ему нравится управлять этим болидом, он доверяет команде. Он превосходно работает с настройками машины и умеет выводить шины в оптимальное рабочее окно. У меня было похожее чувство "переломного момента" в прошлом году и в начале этого сезона, и я надеюсь, что снова его поймал. Я работаю над тем, чтобы настроить машину под свои предпочтения, и мы увидели результат в Барселоне — поул и второе место, а также в Австрии. Джордж Расселл

Норрис раскритиковал болид McLaren после Гран-при Великобритании.