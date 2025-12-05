Денис Седашов

Семикратный чемпион мира в Формуле-1 и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон на пресс-конференции поделился ожиданиями перед Гран-при Абу-Даби, который состоится 5–7 декабря.

По словам британца, нынешний болид Ferrari не всегда может навязать борьбу лидерам, однако команда настроена завершить сезон на мажорной ноте.

Мы не имеем отношения к борьбе в первом ряду. Бывают уикенды, когда наша машина более конкурентоспособна, а бывают — когда нет. Мы понимаем, что наш болид уступает трем сильнейшим командам — поэтому мы там, где мы есть. Но мы приехали полностью готовыми. Все с позитивным настроением, хотим завершить сезон максимально сильно. Я безмерно горжусь каждым в команде. Надеюсь, в эти выходные нам удастся достичь хорошего результата. Льюис Хэмилтон

Хэмилтон раскритиковал трассу Гран-при Катара: «Одна из худших гонок сезона».