Денис Седашов

40-летний британский пилот и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о своих выступлениях за Ferrari в сезоне-2025 и отметил положительную динамику после летней паузы.

В интервью GPblog Хэмилтон подчеркнул, что в последнее время чувствует себя в новой машине значительно комфортнее:

После небольших изменений в подходе и работе с командой я почувствовал реальный прогресс. С каждым гоночным уикендом мне за рулем Ferrari всё удобнее — мы движемся в правильном направлении. Льюис Хэмилтон

Британец добавил, что этот год воспринимает как период адаптации и формирования прочного фундамента для будущих результатов:

Каждый этап — это новый опыт с этой машиной и её особым стилем пилотирования, который отличается от того, к чему я привык ранее. Прогресс требует времени, но он уже есть. Льюис Хэмилтон

«Меня бы тут не было»: Оскар Пиастри — о самой важной гонке в карьере.