Хэмилтон объяснил, почему сезон-2025 в Ferrari стал для него вызовом и новым стартом
Семикратный чемпион Формулы-1 назвал текущий сезон в команде периодом адаптации
около 2 часов назад
40-летний британский пилот и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о своих выступлениях за Ferrari в сезоне-2025 и отметил положительную динамику после летней паузы.
В интервью GPblog Хэмилтон подчеркнул, что в последнее время чувствует себя в новой машине значительно комфортнее:
После небольших изменений в подходе и работе с командой я почувствовал реальный прогресс. С каждым гоночным уикендом мне за рулем Ferrari всё удобнее — мы движемся в правильном направлении.
Британец добавил, что этот год воспринимает как период адаптации и формирования прочного фундамента для будущих результатов:
Каждый этап — это новый опыт с этой машиной и её особым стилем пилотирования, который отличается от того, к чему я привык ранее. Прогресс требует времени, но он уже есть.
