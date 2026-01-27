Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о сезоне-2026. Пилота Ferrari цитирует f1analytic.com:

Сезон-2026 является огромным вызовом для всех. Вероятно, это самое серьезное изменение правил за всю мою карьеру. С началом новой эры все вращается вокруг развития, роста команды, движения вперед в одном направлении.

Я как пилот с самого начала был вовлечен в развитие такой сильно отличающейся машины – это было захватывающим вызовом. Много работал с инженерами, чтобы помочь определить точное направление развития.

Это будет невероятно важный год с технической точки зрения. Пилот будет играть центральную роль в управлении энергией, понимании новых систем и внесении своего вклада в процесс развития машины.