Хэмилтон: «Сезон-2026 – это огромный вызов для всех»
Льюис высказался о значительном изменении технического регламента
27 минут назад
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о сезоне-2026. Пилота Ferrari цитирует f1analytic.com:
Сезон-2026 является огромным вызовом для всех. Вероятно, это самое серьезное изменение правил за всю мою карьеру. С началом новой эры все вращается вокруг развития, роста команды, движения вперед в одном направлении.
Я как пилот с самого начала был вовлечен в развитие такой сильно отличающейся машины – это было захватывающим вызовом. Много работал с инженерами, чтобы помочь определить точное направление развития.
Это будет невероятно важный год с технической точки зрения. Пилот будет играть центральную роль в управлении энергией, понимании новых систем и внесении своего вклада в процесс развития машины.
Ральф Шумахер предсказывает катастрофу в Ferrari.
Поделиться