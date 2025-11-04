Хэмилтон — о дебюте в Ferrari: «На всё нужно время»
Британский пилот призывает не спешить с выводами
44 минуты назад
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в интервью Ferrari Magazine прокомментировал критику относительно своих выступлений в дебютном сезоне за Ferrari.
Те, кто действительно понимает, как работает Формула-1, знают — на все нужно время. И таких людей не так много. Только когда ты внутри команды, можешь полностью осознать, как все устроено. Невозможно представить, насколько сложна эта система.
Я уже много лет в Формуле-1, но когда перешел в Ferrari, для меня все стало новым опытом. Поэтому я не обвиняю тех, кто не понимает. Все, что могу делать, — это сосредоточиться на том, что зависит от меня: на подготовке, работе с командой, самоотдаче и позитивном настрое.
Британский гонщик в настоящее время занимает шестое место в личном зачёте, уступая 64 очка своему напарнику Шарлю Леклеру после 20 этапов чемпионата.
Хэмилтон – о битве за титул в сезоне-2025: «Быть охотником намного легче».