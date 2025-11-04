Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в интервью Ferrari Magazine прокомментировал критику относительно своих выступлений в дебютном сезоне за Ferrari.

Те, кто действительно понимает, как работает Формула-1, знают — на все нужно время. И таких людей не так много. Только когда ты внутри команды, можешь полностью осознать, как все устроено. Невозможно представить, насколько сложна эта система.

Я уже много лет в Формуле-1, но когда перешел в Ferrari, для меня все стало новым опытом. Поэтому я не обвиняю тех, кто не понимает. Все, что могу делать, — это сосредоточиться на том, что зависит от меня: на подготовке, работе с командой, самоотдаче и позитивном настрое.