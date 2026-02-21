Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис заявил, что не стоит слишком усложнять все в Королеве автоспорта. Британца цитирует f1analytic.com:

Когда едешь длинные отрезки, у тебя полный бак, так что не можешь что-то скрыть. Не следует усложнять Формулу-1. Иногда люди не настолько умные.

Не нужно усложнять всё. Формула-1 для дураков, по крайней мере это касается пилотажа. Остальное — для умных. Дураки пилотируют. Я не так много общаюсь с другими. Уверен, что в Австралии вы увидите, как пилоты полетят к первому повороту, а затем уже поеду я.